Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Заболотный: «Я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен»

18 Июня 2024 • 18:37 Комментировать (1)

Бывший нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой уход из столичного клуба.

18 июня пресс-служба «армейцев» сообщила, что 33-летний футболист покидает клуб свободным агентом.

Заболотный заявил, что для него было большой честью носить футболку ЦСКА.

«Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен», — цитирует Заболотного пресс-служба москвичей.

Кроме того, форвард поблагодарил болельщиков и всех сотрудников клуба за совместную работу.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Антон Заболотный
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
pseonegyurkin
18 Июня 2024 в 18:47
Удачи, Заба. И спасибо тебе за всё!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал» Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет УЕФА ввёл запрет на флаги России Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
18:45 · Россия. Премьер-лига
Украинский футболист из РПЛ отказался от паспорта России
18:37 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен» 1
18:36 · Россия. Премьер-лига
Глушенков близок к «Зениту» - медосмотр пройден
18:32 · Россия. Премьер-лига
Заболотный хотел остаться в ЦСКА слухи
18:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о расставании с Заболотным официально
18:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Хочется, чтобы Смолов повлиял на рост молодёжи в «Краснодаре»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартаку» точно не стоит переживать из-за Горшкова»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов отказал «Зениту» слухи
17:17 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо может стать одноклубником Роналду слухи
16:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» объявил об уходе Кулакова, который провёл в клубе 9 лет официально
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по Актюркоглу слухи
15:45 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА»
15:20 · Россия. Премьер-лига
«Глушенков идёт в «Зенит» из-за денег» — Канчельскис 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Динамо» нужен вратарь» 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «От перехода в «Крылья» жду новых эмоций»
Все новости
Рекомендуем