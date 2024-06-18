Заболотный: «Я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен»

Бывший нападающий ЦСКА Антон Заболотный прокомментировал свой уход из столичного клуба.

18 июня пресс-служба «армейцев» сообщила, что 33-летний футболист покидает клуб свободным агентом.

Заболотный заявил, что для него было большой честью носить футболку ЦСКА.

«Ценю каждый момент, проведенный здесь, помню буквально каждый матч, каждую победу, особенно в Кубке России. Со своей стороны я оставлял все силы на поле и никогда не был равнодушен», — цитирует Заболотного пресс-служба москвичей.

Кроме того, форвард поблагодарил болельщиков и всех сотрудников клуба за совместную работу.