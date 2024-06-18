Глушенков близок к «Зениту» - медосмотр пройден

Атакующий полузащитник Максим Глушенков вот-вот станет футболистом «Зенита». 24-летний игрок сделал один из последних шагов перед переходом в питерский клуб – прошёл медицинское обследование.

О том, что Глушенков уже прошёл медосмотр, рассказывает «Чемпионат». Очень скоро сделка будет оформлена, после чего последует официальное объявление.

Ранее в прессе появилась информация о финансовых условиях трансфера Максима Глушенкова из «Локомотива» в «Зенит».

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Глушенков провёл 38 официальных матчей, в которых забил восемь голов и отдал двадцать один голевой пас.