Российский форвард Антон Заболотный не хотел покидать московский ЦСКА.

Во вторник, 18 июня, ЦСКА объявил о прекращении сотрудничества с 33-летним нападающим.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», сам Заболотный хотел продолжить карьеру в стане «армейцев», но еще в начале мая ему заявили, что контракт с ним продлен не будет.

В сезоне-2023/24 Заболотный принял участие в 42 матчах во всех турнирах, забил 12 мячей и стал автором четырех результативных передач.

Напомним, минувший сезон чемпионата России ЦСКА завершил на шестом месте. В 30 встречах «красно-синие» набрали всего 48 очков.