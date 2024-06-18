Нападающий Антон Заболотный покидает ЦСКА на правах свободного агента. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «армейцев».

— Заба, спасибо за все! Мы желаем Антону удачи в дальнейшей карьере! — написала пресс-служба столичного клуба.

33-летний футболист выступал за ЦСКА с 2021 года. За это время он появился на поле в 104 матчах, 22 раза поразил сетку ворот соперников и записал на свой счет 11 результативных передач. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Заболотного в 900 тысяч евро.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги ЦСКА занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.