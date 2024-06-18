Булыкин: «Хочется, чтобы Смолов повлиял на рост молодёжи в «Краснодаре»

Экс-игрок «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о переходе форварда Фёдора Смолова из московского клуба в «Краснодар».

«Он сможет передать все свои лучшие качества молодежи. Хочется, чтобы он повлиял на рост юных отечественных футболистов в «Краснодаре», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

По мнению эксперта, после завершения карьеры игрока Смолов может остаться в «Краснодаре» на какой-нибудь должности.

18 июня пресс-служба кубанского клуба объявила о подписании 34-летнего Смолова. Трудовой договор игрока с «Краснодаром» рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Смолов провел 34 матча во всех турнирах, забил шесть голов и записал на свой счет пять ассистов.