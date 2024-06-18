Камоцци: «Спартаку» точно не стоит переживать из-за Горшкова»

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в «Спартак», однако в сделку вмешался чемпион России.

«Горшков — хороший игрок, довольно талантливый и перспективный. Но «Спартаку» точно не стоит переживать из-за него», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

По мнению специалиста, Горшков — игрок не того уровня, из-за которого «Спартак» должен расстраиваться.

В минувшей кампании защитник появился на поле в 34 играх во всех турнирах, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором двух ассистов.