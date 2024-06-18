Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Группа A
Германия 1 3
Швейцария 1 3
Венгрия 1 0
Шотландия 1 0
Группа B
Испания 1 3
Италия 1 3
Албания 1 0
Хорватия 1 0
Группа C
Англия 1 3
Словения 1 1
Дания 1 1
Сербия 1 0
Группа D
Нидерланды 1 3
Франция 1 3
Польша 1 0
Австрия 1 0
Группа E
Румыния 1 3
Словакия 1 3
Бельгия 1 0
Украина 1 0
Группа F
Турция 0 0
Грузия 0 0
Португалия 0 0
Чехия 0 0
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Камоцци: «Спартаку» точно не стоит переживать из-за Горшкова»

18 Июня 2024 • 17:30 Комментировать

Итальянский менеджер Франко Камоцци высказался о возможном переходе защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист близок к переходу в «Спартак», однако в сделку вмешался чемпион России.  

«Горшков — хороший игрок, довольно талантливый и перспективный. Но «Спартаку» точно не стоит переживать из-за него», — заявил Камоцци «РБ Спорту».

По мнению специалиста, Горшков — игрок не того уровня, из-за которого «Спартак» должен расстраиваться.  

В минувшей кампании защитник появился на поле в 34 играх во всех турнирах, четыре раза поразил ворота соперников и стал автором двух ассистов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Юрий Горшков Франко Камоцци ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
В сборной Португалии ввели запрет в отношении Роналду на Евро-2024 Ямаль назвал лучшего футболиста в истории Евро: Модрич занял третье место, Анри - шестой Роналду лишили важного статуса в сборной Португалии Зидан вернётся в «Реал» 16 июля - названа причина Ровно 10 лет назад фанаты смеялись над Роналду – вспоминаем тот момент Карвахаль: Хотел сохранить футболку, но не смог отказать Модричу Отец Вирца назвал клуб, в котором будет играть звёздный полузащитник «Реал» или «Барселона»: Фримпонг выбрал следующий клуб В «Байере» приняли решение по Вирцу, которого хочет купить «Реал» Лунин сделал заявление после крупного поражения Украины от Румынии
Назван лучший испанский футболист в истории: Касильяс – третий, Рауль – седьмой Президент «Барселоны»: «Мы лучшие в мире, у нас 48 побед в Лиге чемпионов» Самый скучный матч Евро-2024: кивок Беллингема принёс Англии минимальную победу над Сербией Ошибки в обороне, промахи в атаке: сборная Украины начала Евро с 0:3 от Румынии Модрич уже не тот? Сборная Испании за тайм разгромила команду Хорватии Роналду назвал совершенного футболиста - это не Месси Стало известно, как игроки «Манчестер Юнайтед» отреагировали на решение оставить тен Хага Анчелотти хотят отправить в тюрьму на пять лет Немецкие тинейджеры уничтожили Шотландию: сборная Германии домашний Евро начала феерической победой УЕФА ввёл запрет на флаги России
Спортивные новости
«Бостон» обыграл «Даллас» и стал чемпионом НБА Самсонова выиграла травяной турнир в Хертогенбосе Терещенко - о замене Бобровского в матче с «Эдмонтоном»: «Это никак на него не повлияет. Он психологически устойчивый парень» «Просто у них залетело всё»: Терещенко высказался о крупной победе «Эдмонтона» над «Флоридой» «Эдмонтон» разгромил «Флориду» в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Июня
18:22 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о расставании с Заболотным официально
18:08 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Хочется, чтобы Смолов повлиял на рост молодёжи в «Краснодаре»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Спартаку» точно не стоит переживать из-за Горшкова»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Зайнутдинов отказал «Зениту» слухи
17:17 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо может стать одноклубником Роналду слухи
16:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Урал» объявил об уходе Кулакова, который провёл в клубе 9 лет официально
16:30 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал предложение «Галатасараю» по Актюркоглу слухи
15:45 · Россия. Премьер-лига
Головин: «Хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА»
15:20 · Россия. Премьер-лига
«Глушенков идёт в «Зенит» из-за денег» — Канчельскис 1
14:45 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Динамо» нужен вратарь» 1
14:39 · Россия. Премьер-лига
Песьяков: «От перехода в «Крылья» жду новых эмоций»
14:30 · Россия. Премьер-лига
Новый главный тренер «Спартака» Станкович прилетел в Москву
14:19 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива»: «Конечно, уровень РПЛ упал»
14:10 · Россия. Премьер-лига
Смородская: Джикия ещё пару сезонов сможет играть на высоком уровне 1
13:59 · Россия. Премьер-лига
Агент Антона Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока
Все новости
Рекомендуем