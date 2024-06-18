Футболист «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов не перейдёт в санкт-петербургский «Зенит». Об этом сообщает Kartal Record.

По данным источника, 26-летний игрок заявил «Зениту», что не хочет покидать турецкий клуб. Утверждается, что переговоры между сторонами прекращены.

В прошедшем сезоне Зайнутдинов появился на поле в 42 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми мячами и стал автором одной результативной передачи.

Трудовой договор Зайнутдинова с «Бешикташем» рассчитан до середины 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в пять миллионов евро.