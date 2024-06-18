Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Леандро Виейра.

По сведениям источника, в услугах 27-летнего хавбека заинтересован саудовский «Аль-Наср», за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.

Ранее появилась информация, что Клаудиньо может покинуть «Зенит» в летнее трансферное окно.

В минувшем сезоне полузащитник появился на поле в 43 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Клаудиньо составляет 18 миллионов евро.