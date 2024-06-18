Вингер «Галатасарая» Керем Актюркоглу может перебраться в московский «Спартак». Об этом сообщает Sabah.

По сведениям источника, российский клуб сделал официальное предложение «Галатасараю» по трансферу 25-летнего Актюркоглу. При этом отмечается, что у турецкой команды есть еще два предложения — от «Реал Сосьедада» и неназванного саудовского клуба.

Сообщается, что «Галатасарай» хочет выручить на продаже Актюркоглу не менее десяти миллионов евро. Пока сам вингер склоняется к переезду в Испанию, но окончательное решение он примет после чемпионата Европы – 2024.

В минувшей кампании Актюркоглу провел 54 матча во всех турнирах, забил 15 мячей и записал на свой счет девять ассистов.