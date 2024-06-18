Российский нападающий Фёдор Смолов перебрался из «Динамо» в «Краснодар». Об этом сообщает официальный телеграм-канал «быков».

Утверждается, что 34-летний форвард перебрался в кубанский клуб на правах свободного агента и заключил трудовой договор на один сезон.

Напомним, ранее Смолов уже играл за «Краснодар» с 2015 по 2018 год. За это время он принял участие в 101 матче во всех турнирах, забил 64 гола и записал в свой актив 20 результативных передач.

Стоит сказать, что по сей день Смолов является лучшим бомбардиром в истории «Краснодара».

По итогам минувшего сезона «Краснодар» занял второе место в РПЛ, а «Динамо» стало третьим.