Головин: «Хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА»

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о возможном возвращении в Россию.

«Если говорить откровенно, то, конечно, хотелось бы однажды вернуться в ЦСКА. А получится или нет – будет видно. Вообще мне Леонид Слуцкий сказал, что я вернусь в Россию только через его труп», — заявил Головин на шоу «Потерянные очки Вани Новосельцева» на телеканале 2х2.

Стоит сказать, что Головин является воспитанником ЦСКА. Именно из столичного клуба он перебрался в «Монако» летом 2018 года.

В минувшем сезоне 28-летний хавбек появился на поле в 27 играх во всех турнирах, забил шесть мячей и стал автором шести результативных передач.

Трудовой договор Головина с «Монако» рассчитан до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 30 миллионов евро.