«Глушенков идёт в «Зенит» из-за денег» — Канчельскис

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вероятный переход нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова в «Зенит».

«Главное, чтобы играл в футбол, а это вопрос, заиграет ли в «Зените». Факт, что Глушенков идет в «Зенит» из-за денег. Это не секрет», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Ранее появилась информация, что 24-летний Глушенков близок к переходу в «Зенит».

В минувшей кампании нападающий принял участие в 38 встречах во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет 21 ассист.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Глушенкова составляет 11 миллионов евро.