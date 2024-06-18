Точилин: «Динамо» нужен вратарь»

Российский тренер Александр Точилин высказался о возможном переходе экс-голкипера «Байера» Андрея Лунёва в «Динамо».

«Если «Динамо» ищет на рынке вратаря, значит, он им нужен. Есть Лещук и Шунин, но в таких командах необходимо, чтобы в составе было три равноценных голкипера», — заявил Точилин порталу «РБ Спорт».

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Динамо» финишировало на третьей позиции. До чемпионского титула подопечным Марцела Лички не хватило всего одного очка. Золотые медали забрал «Зенит».

Старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 20 июля.