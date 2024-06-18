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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Точилин: «Динамо» нужен вратарь»

18 Июня 2024 • 14:45 Комментировать (1)

Российский тренер Александр Точилин высказался о возможном переходе экс-голкипера «Байера» Андрея Лунёва в «Динамо».

«Если «Динамо» ищет на рынке вратаря, значит, он им нужен. Есть Лещук и Шунин, но в таких командах необходимо, чтобы в составе было три равноценных голкипера», — заявил Точилин порталу «РБ Спорт».

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Динамо» финишировало на третьей позиции. До чемпионского титула подопечным Марцела Лички не хватило всего одного очка. Золотые медали забрал «Зенит».

Старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги запланирован на 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин Александр Точилин Алексей Лунев Игорь Лещук ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Altai33
18 Июня 2024 в 15:35
Динамо нужен не только вратарь, но и квалифицированные защитники. Что бы они были не ниже Вашего уровня, уважаемый Александр Васильевич.
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