Песьяков: «От перехода в «Крылья» жду новых эмоций»

Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от своего перехода в самарский коллектив.

«От перехода в «Крылья» жду новых эмоций. В принципе, плюс-минус за ними и переходил», — приводит слова Песьякова «Чемпионат».

Футболист добавил, что провел по семь лет в «Спартаке» и «Ростове», но в «Крыльях Советов» ему будет тяжело повторить такой срок.

В минувшей кампании 35-летний Песьяков провел 25 матчей во всех турнирах, пропустил 37 голов и семь раз оставил свои ворота на замке.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость вратаря составляет 500 тысяч евро.