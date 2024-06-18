Новый главный тренер «Спартака» Станкович прилетел в Москву

Наставник московского «Спартака» Деян Станкович прибыл в столицу России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

— Всем привет! Я прилетел в Москву, и я готов усердно работать. Увидимся завтра, — сказал Станкович.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Трудовой договор между сторонами заключен на два года.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» стал пятым, сумев в 30 играх набрать 50 очков.

Сегодня, 18 июня, столичный коллектив вышел из летнего отпуска. Новый розыгрыш чемпионата России должен будет стартовать 20 июля.