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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новый главный тренер «Спартака» Станкович прилетел в Москву

18 Июня 2024 • 14:30 Комментировать

Наставник московского «Спартака» Деян Станкович прибыл в столицу России. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «красно-белых».

— Всем привет! Я прилетел в Москву, и я готов усердно работать. Увидимся завтра, — сказал Станкович.

Напомним, «Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Трудовой договор между сторонами заключен на два года.

По итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Спартак» стал пятым, сумев в 30 играх набрать 50 очков.

Сегодня, 18 июня, столичный коллектив вышел из летнего отпуска. Новый розыгрыш чемпионата России должен будет стартовать 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович
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