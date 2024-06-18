Экс-игрок «Локомотива»: «Конечно, уровень РПЛ упал»

Бывший футболист «Локомотива» Михаил Ашветия ответил на вопрос, упал ли уровень Российской премьер-лиги за последнее время.

«Конечно, упал. Футболистов хороших стало меньше, да и мотивации у них меньше. Стали чемпионами страны, выиграли Кубок – и что дальше?» - цитирует Ашветию Metaratings.

Ашветия указал на то, что иностранные футболисты, которые хотят выступать в Лиге чемпионов, сейчас не переходят в российские команды.

Как известно, уже больше двух лет команды из России не могут играть в еврокубках из-за санкций со стороны УЕФА и ФИФА.

За «Локомотив» Михаил Ашветия выступал в 2003-2005 годах. Позже грузин поиграл ещё в нескольких российских командах.