Смородская: Джикия ещё пару сезонов сможет играть на высоком уровне

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном отъезде экс-капитана «Спартака» Георгия Джикии в Турцию.

По мнению функционера, Джикия еще несколько лет способен выступать на высоком уровне в любом клубе РПЛ.

«Турция? Там он точно не затеряется. Если будут достойные предложения, почему бы не попробовать свои силы и там?», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Напомним, после окончания минувшего сезона руководство «Спартака» приняло решение не продлевать трудовой договор с 30-летним защитником. Ранее сообщалось, что у него есть варианты продолжения карьеры в Турции.