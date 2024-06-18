Агент Антона Миранчука ответил на вопрос о будущем игрока

В прессе появилась информация о том, что «Локомотив» ещё может сохранить в команде Антона Миранчука, намереваясь сделать игроку предложение. Комментарий на этот счёт дал агент Вадим Шпинёв, который представляет 28-летнего футболиста.

«Абсолютно ничего неизвестно об этом. Только разговоры, а предложений нет. Все в отпуске. Повышение зарплаты увеличивает шансы остаться в «Локомотиве»? Не знаю. Антон настроен уехать в Европу», - цитирует Шпинёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по завершению сезона 2023/2024 у Антона Миранчука истёк срок трудового соглашения с «Локомотивом». При этом об уходе полузащитника из клуба «железнодорожники» не объявляли, как это было с другими футболистами.

В 38 матчах последнего сезона Антон Миранчук забил восемь голов и отдал семь голевых передач на партнёров.