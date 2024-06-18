Силкин — о Смолове в «Краснодаре»: Странное решение

Известный тренер Сергей Силкин высказался о возможном переходе нападающего «Динамо» Фёдора Смолова в «Краснодар».

Ранее сообщалось, что 18 июня 34-летний футболист пройдет медицинский осмотр перед трансфером в «Краснодар».

Силкин считает переход в кубанский клуб странным решением Смолова, ведь у «Краснодара есть основной форвард — Джон Кордоба.

«Смолову будет тяжело конкурировать с ним, если он проиграл конкуренцию Тюкавину, то как он будет соревноваться с Кордобой?» — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Смолов принял участие в 34 встречах с учетом всех турниров, в которых забил шесть голов и записал на свой счет пять ассистов.