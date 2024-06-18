Пименов оценил трансферы «Зенита»

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов поделился комментарием о трансферной политике «Зенита» этим летом.

«Зенит» правильно делает, что скупает сильных русских игроков, которые будут конкурировать с бразильцами. У Глушенкова будет много игрового времени», — заявил Пименов «Чемпионату».

Ранее появилась информация, что в ближайшее время «Зенит» оформит трансферы нападающего «Локомотива» Максима Глушенкова и защитника «Крыльев Советов» Юрия Горшкова. Кроме того, «сине-бело-голубые» заинтересованы в приглашении хавбека Антона Миранчука.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша Российской премьер-лиги «Зенит» стал обладателем золотых медалей.