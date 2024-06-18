Босс «Зенита» отреагировал на информацию о миллиарде для Глушенкова

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, дал комментарий по поводу информации о финансовых условиях возможного перехода атакующего полузащитника Максима Глушенкова. Сообщалось, что в питерском клубе Глушенков может заработать около одного миллиарда рублей.

«Инсайдеры есть только в налоговой инспекции. Остальные – пустобрёхи», - так ответил Медведев на вопрос «Чемпионата» о появившемся инсайде.

Максиму Глушенкову 24 года, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 11 миллионов евро. В 38 матчах сезона 2023/2024 футболист забил восемь голов и отдал 21 голевой пас.