Стали известны подробности контракта Горшкова с «Зенитом»

Соглашение защитника самарских «Крыльев Советов» Юрия Горшкова с «Зенитом» будет рассчитано на четыре года.

Об этом сообщает «РБ Спорт».

Напомним, изначально футболист собирался переходить в московский «Спартак», однако питерцы перехватили его буквально «на флажке», предложив более выгодные условия.

Ранее также появилась информация о том, что переход в «Зенит» Максима Глушенкова из «Локомотива» близок к завершению. Клубы уже договорились между собой, а футболиста полностью устроили личные условия.