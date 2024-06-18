Вышедший в РПЛ «Акрон» лишился одного футболиста

Защитник Егор Данилкин покинул тольяттинский «Акрон», сообщает клубная пресс-служба.
У футболиста закончился контракт. Будущее игрока пока остается неопределенным.
«ФК «Акрон» благодарит Егора за вклад в результаты команды, профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - такое сообщение появилось в телеграм-канале тольяттинцев.
В сезоне-2023/24 Данилкин провел 38 матчей, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.
Напомним, что в следующем сезоне «Акрон» сыграет в РПЛ.
Бан пользователя