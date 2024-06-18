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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вышедший в РПЛ «Акрон» лишился одного футболиста

18 Июня 2024 • 10:58 Комментировать

Защитник Егор Данилкин покинул тольяттинский «Акрон», сообщает клубная пресс-служба.

У футболиста закончился контракт. Будущее игрока пока остается неопределенным.

«ФК «Акрон» благодарит Егора за вклад в результаты команды, профессионализм и желает ему успехов в дальнейшей карьере», - такое сообщение появилось в телеграм-канале тольяттинцев.

В сезоне-2023/24 Данилкин провел 38 матчей, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

Напомним, что в следующем сезоне «Акрон» сыграет в РПЛ.

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