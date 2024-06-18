Мостовой: «Смолов точно принесёт пользу «Краснодару»

Бывший игрок московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Мостовой высказался о потенциальном переходе нападающего Фёдора Смолова в «Краснодар».

«Переход в «Краснодар» для Смолова - это суперсобытие. Фёдор хороший нападающий, своего последнего слова он еще не сказал. Он будет хорошей заменой Кордобе. Пользу Смолов точно принесет», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что Фёдор уже выступал за краснодарский коллектив с 2015 по 2018 год.

В минувшем сезоне РПЛ 34-летний форвард сыграл 25 матчей, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре голевые передачи.