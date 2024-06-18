Экс-игрок «Спартака»: «Зенит» работает на трансферном рынке как «Реал»

«Зенит» идет за седьмым чемпионством, покупая лучших игроков в лиге. Питерцы работают на трансферном рынке как «Реал» - сходство у них есть. В прошедшем сезоне «Зениту» повезло стать чемпионом России», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».