Экс-игрок «Спартака»: «Зенит» работает на трансферном рынке как «Реал»

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Давыдов высказался работе петербургского «Зенита» на трансферном рынке.
«Зенит» идет за седьмым чемпионством, покупая лучших игроков в лиге. Питерцы работают на трансферном рынке как «Реал» - сходство у них есть. В прошедшем сезоне «Зениту» повезло стать чемпионом России», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».
Напомним, что в минувшем сезоне петербургский коллектив вырвал чемпионский титул в последнем туре Премьер-лиги. Подопечные Сергея Семака стали обладателями золотых медалей в шестой раз подряд. На втором месте финишировал «Краснодар», а топ-3 замкнуло московское «Динамо».
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