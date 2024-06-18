Производители пива объяснили, почему напиток нужно вернуть на стадионы

Наличие пива на стадионах является дополнительным фактором привлечения аудитории на арены, считает президент компании «Объединенные пивоварни» (ОПХ) Ораз Дурдыев.

«Популяризация спорта происходит, в том числе, через его живой просмотр. Но сегодня люди зачастую делают выбор в пользу трансляций в баре, где как раз продается пиво», - приводит его слова Дурдыева РИА Новости.

Напомним, продажа пенного напитка на российских стадионах запрещена с 2005 года. В последние годы законодатели не раз возвращались к вопросу снять бан с пива на аренах, однако к единому мнению пока так и не пришли.

В последний раз суть идеи состояла в том, чтобы продажа пива была разрешена только владельцам Fan ID.