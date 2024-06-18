«Локомотив» пожертвует Глушенковым ради сохранения Миранчука

Полузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук, чей контракт с клубом истекает 30 июня, еще может остаться в команде.

Для того, чтобы это произошло, «железнодорожники» планируют продать в «Зенит» Максима Глушенкова. Часть выпученных от этого трансфера средств пойдет на новый контракт для Миранчука, сообщает телеграм-канал журналиста Ивана Карпова. В этом случае «Локомотив» сможет платить Миранчуку 15 миллионов рублей в месяц.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Зенит» и «Локомотив» уже согласовали трансфер Глушенкова, а сам футболист остался доволен условиями личного контракта с питерцами.

В минувшем чемпионате и Кубке России Глушенков провел 38 игр, в которых забил восемь мячей и сделал 21 голевую передачу.