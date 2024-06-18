Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Сутормин

Покинувший «Сочи» полузащитник Алексей Сутормин может стать футболистом московского «Динамо».

Такой информацией располагает «Спорт-Экспресс», отмечая, что соглашение игрока с «Зенитом», которому он принадлежит, будет действовать еще один сезон.

Напомним, что вторую половину сезона-2023/24 Сутормин провел в «Сочи» на правах аренды. Вместе с ним южане покинули РПЛ, а футболист вернулся в расположение питерского клуба.

На счету Сутормина в минувшем сезоне десять матчей, два забитых мяча и одна результативная передача.