Хвича высказался о Сёмине

Полузащитник сборной Грузии и «Наполи» Хвича Кварацхелия высказался о выступлениях за московский «Локомотив» под руководством Юрия Сёмина.

«Тренер меня полюбил. Я его очень уважаю. Под его руководством я сильно вырос – физически и умственно. Я там стал личностью», - передает слова грузинского футболиста The Players' Tribune.

Напомним, что в составе «железнодорожников» Кварацхелия провел семь поединков и отметился забитым мячом.

С лета 2022 года 23-летний грузин выступает за итальянский клуб «Наполи». Трудовое соглашение между сторонами рассчитан до конца сезона-2026/2027.