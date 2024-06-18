Волков - о переходе Сафонова: «Все зарыто глубже и не связано с футболом»

Трансфер Матвея Сафонова может помочь обратить внимание европейских клубов на российских вратарей, считает голкипер тольяттинского «Акрона» Сергей Волков.

«Надеюсь, что его случай поможет изменить ситуацию с российскими вратарями в Европе, но мне кажется, что всё зарыто глубже и не связано с футбольными моментами», - цитирует Волкова «Чемпионат».

Краснодарец стал футболистом чемпиона Франции за 20 миллионов евро. Матвей долго не мог покинуть Россию в связи с долгами по алиментам своей бывшей супруге, однако в итоге все разрешилось успешно, и он отбыл во Францию.

Соглашение россиянина с клубом рассчитано до лета 2029 года.