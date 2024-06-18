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240 миллионов за сезон: Известны условия будущего контракта Глушенкова с «Зенитом»

18 Июня 2024 • 01:03 Комментировать

Атакующий полузащитник Максим Глушенков очень скоро станет футболистом «Зенита». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», контракт 24-летнего Глушенкова будет рассчитан на четыре года. За каждый сезон футболист будет зарабатывать 240 миллионов рублей. Годовой заработок Глушенкова может вырасти на 50 миллионов рублей за счёт бонуса за чемпионство. 

За трансфер Глушенкова «Зенит» заплатит «Локомотиву» 600 миллионов рублей. Выплаты по подъёмным и агентским составят 400 миллионов рублей. Во вторник футболист пройдёт медицинское обследование.

В то же время источник отмечает, что «Локомотив» предлагал Глушенкову зарплату в 120 миллионов рублей в год. «Железнодорожники» даже превысили свой потолок, но повторить предложение «Зенита» они не могут.

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Евро-Футбол.Ру,
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