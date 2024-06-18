Защитник Юрий Горшков в обозримом будущем может уйти из «Крыльев Советов» в более статусный клуб Российской премьер-лиги. Футболиста связывали со «Спартаком», но позже появилась информация о включении в гонку «Зенита».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Зенит» предложил Горшкову зарплату в размере около 1 миллиона евро в год. «Спартак», в свою очередь, предлагал 25-летнему игроку 650 тысяч евро за сезон.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Юрия Горшкова в 3 миллиона евро. За «Крылья Советов» футболист выступает с лета 2020 года.