Нападающий Шамар Николсон вернётся в расположение «Спартака» после выступления за сборную Ямайки на Кубке Америки. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», Николсон пройдёт с «красно-белыми» предсезонные сборы, после чего тренеры и руководители клуба примут решение по дальнейшему будущему футболиста.

Как известно, в сезоне 2023/2024 Николсон выступал на правах аренды за французский «Клермон». В 28 играх Лиги 1 и национального кубка Шамар записал на свой счёт четыре гола и три голевых паса.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Шамара Николсона в 5 миллиона евро.