Гаврилов: «Глушенков может не найти общего языка с бразильцами «Зенита»

Полузащитник «Локомотива» Максим Глушенков может не вписаться в игру «Зенита», однако его переход в питерскую команду - это в любом случае шаг вперед. Так считает ветеран московского «Спартака» Юрий Гаврилов.

«Если «Зенит» хочет взять Глушенкова, получается, что на этой позиции у них нет достаточно хорошего игрока. Не исключаю, что он не сможет найти общий язык с бразильцами. Но «Зенит» все же чемпион страны и статусом повыше, чем «Локомотив», - цитирует Гаврилова Metaratings.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что клубы уже согласовали между собой переход футболиста, а сам Глушенков согласился с условиями личного контракта.

В сезоне-2023/24 игрок провел 38 матчей, в которых восемь раз поражал ворота соперников и 21 раз ассистировал партнерам.