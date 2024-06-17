В «Химках» оценили возможность возвращения Глушакова

В прессе появилась информация о том, что 37-летний полузащитник Денис Глушаков может вернуться в «Химки». Комментарий на этот счёт дал Туфан Садыгов – инвестор подмосковного клуба.

«Вопрос по приходу Глушакова должен решать тренерский штаб. Если он в форме, то почему бы и нет. Денис же хороший футболист», - цитирует Садыгова Sport24.

Садыгов добавил, что возраст Глушакова его никак не смущает. Инвестор «Химок» напомнил, что Златан Ибрагимович даже в возрасте 41 года забивал голы.

Напомним, что Денис Глушаков уже выступал за «Химки» в 2020-2022 годах. По завершению сезона 2023/2024 Глушаков стал свободным агентом после ухода из «Урарту».