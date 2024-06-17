В «Оренбурге» планируют сохранить Гогличидзе

В «Оренбурге» хотят оставить защитника Лео Гогличидзе в команде на следующий сезон. Об этом сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Мы бы хотели, чтобы Лео Гогличидзе остался в «Оренбурге» на следующий сезон. Всё зависит от руководства «Урала». Мы заявили им о своём желании, но пока не получается. На данный момент общаются агенты и большего понимания нет», - приводит слова функционера «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Гогличидзе провел 25 матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не смог забить ни одного мяча.

Футболист выступает за «Оренбург» на правах аренды, а принадлежит екатеринбургскому «Уралу».