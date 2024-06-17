Глушаков может вернуться в бывший клуб

Полузащитник Денис Глушаков может вернуться в Российскую премьер-лигу. С высокой долей вероятности 37-летний футболист подпишет контракт с «Химками». Об этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

По завершению сезона 2023/2024 Глушаков стал свободным агентом после ухода из «Урарту». За армянский клуб опытный хавбек выступал с весны.

В своей карьере Денис Глушаков уже играл за «Химки» в 2020-2022 годах. За тот период полузащитник провёл 67 официальных матчей, в которых забил 15 голов и отдал 5 голевых передач на партнёров.

Напомним, что «Химки» вернулись в Премьер-лигу за счёт финиша на первом месте в Мелбет-Первой лиге.