Стало известно, где продолжит карьеру вратарь Медведев

Голкипер Никита Медведев близок к переходу в «Пари НН». Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», 29-летний футболист подпишет с нижегородцами трудовое соглашение сроком на три года.

Медведев перейдёт в «Пари НН» в статусе свободного агента после истечения срока контракта с «Ростовом». В сезоне 2023/2024 вратарь провёл за ростовчан 17 матчей, в которых пропустил 21 гол.

Отметим, что «Пари НН» по итогам сезона 2023/2024 удалось сохранить прописку в топ-дивизионе российского футбола лишь по итогам стыковых матчей. В них нижегородцы переиграли «Арсенал» из Тулы (3:2 по сумме двух встреч).