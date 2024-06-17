ЦСКА и ещё несколько клубов интересовались Смоловым

Всё идёт к тому, что Фёдор Смолов вернётся в «Краснодар». При этом у 34-летнего нападающего были и другие варианты по летнему переходу. Интерес к Смолову проявляли ЦСКА и «Химки», а также клуб из ОАЭ, название которого не называется. Об этом рассказывает Metaratings.

«Динамо», за которое выступал Смолов в последние годы, тоже делало предложение игроку, но «Краснодар» предложил лучшие условия.

Ранее появлялась информация о том, что Фёдор Смолов уже находится в Краснодаре. Во вторник опытный футболист должен пройти медицинское обследование перед подписанием трудового договора.