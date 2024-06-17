Полузащитник Кристиян Бистрович и нападающий Виталий Лисакович покинули «Балтику». Об уходе двух игроков калининградский клуб объявил официально. Бистрович провёл за «Балтику» 31 матч, в которых забил три гола и отдал один голевой пас на партнёра. Лисакович, в свою очередь, в 18 играх за клуб забил четыре гола и отдал три результативных паса.

«Парни, мы благодарим вас за профессионализм, ответственное отношение к делу и вклад в победы «Балтики»! - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, что «Балтика» заняла 15-е место в Премьер-лиге и вылетела из топ-дивизиона.