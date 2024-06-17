Известный вратарь Андрей Лунёв прошёл медосмотр для «Динамо». Обследование прошло успешно, и в ближайшие дни 32-летний футболист подпишет контракт с московским клубом. Трудовое соглашение будет рассчитано на два года. В нём будет прописана возможность продления ещё на один сезон. Обо всём этом рассказывает телеграм-канал «Alexeev ньюс».

В сезоне 2023/2024 Лунёв выступал за азербайджанский «Карабах». Ранее вратарь поиграл за «Байер» и за ряд российских клубов, в частности за «Зенит».

Напомним, что «Динамо» завершило прошлый чемпионат России на третьей позиции в турнирной таблице.