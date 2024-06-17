Смолов уже в Краснодаре

В прессе появилась информация о том, что во вторник нападающий Фёдор Смолов пройдёт медицинское обследование для «Краснодара». При этом телеграм-канал «Мутко против» сообщает о том, что Смолов ещё с прошлой недели находится в Краснодаре. Так, 34-летний футболист уже проводил время в местном торговом центре и покупал вещи.

Как известно, Фёдор Смолов в своё время уже выступал за «Краснодар». Цвета этого клуба нападающий защищал в 2015-2018 годах. За этот отрезок Смолову удавалось два раза стать лучшим бомбардиром чемпионата России.

В последние годы Смолов выступал за «Динамо», воспитанником которого является.