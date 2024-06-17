Стало известно, когда Смолов пройдёт обследование для нового клуба

Всё идёт к тому, что нападающий Фёдор Смолов сменит клубную прописку в летнее трансферное окно. Опытный футболист может снова примерить на себе футболку «Краснодара». Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», во вторник 34-летний Смолов должен пройти медицинское обследование для «быков». Если проблем выявлено не будет, то форвард подпишет контракт с «Краснодаром» на один год.

Фёдор Смолов уже выступал за «Краснодар» в 2015-2018 годах. В составе «быков» нападающий дважды становился лучшим бомбардиром Российской премьер-лиги.

В 34 матчах сезона 2023/2024 Смолов забил 6 голов в 34 матчах за «Динамо».