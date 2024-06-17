Ганчаренко ответил, хочет ли возглавить сборную Беларуси

Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко ответил на вопрос о возможной работе в сборной Беларуси.

«Понятно, что любой тренер хочет поработать со своей сборной, и я не исключение. Но пока мы всё понимаем и говорим о том, что я нахожусь в хорошем тренерском возрасте, когда хочется ежедневной работы. По крайней мере, я не представляю, как можно иметь 5-6 матчей в году. Понятно, что если финальная часть Евро или чемпионата мира, это влияет на количество матчей. Но для меня важна каждодневная работа. А в будущем, почему бы и нет», - сказал Ганчаренко в эфире Okko.

В сезоне-2023/2024 Виктор Ганчаренко работал в «Урале», который в итоге вылетел в Мелбет-Первую лигу. Тренер был уволен после первого стыкового матча против «Акрона».