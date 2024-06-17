Татьяна Тарасова: «Зачем мне говорить про футбол? Я что, с ума сошла?»

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, не захотела обсуждать футбол с журналистами.

«Не морочьте мне голову. Зачем мне с вами говорить про футбол? Я что, с ума сошла?» - слова Тарасовой приводит Metaratings.

Тарасова добавила, что она не следит за чемпионатом Европы, поскольку не смотрит футбол.

Добавим, что в понедельник на Евро-2024 в Германии пройдут три матча. В первом из них сыграют национальные сборные Румынии и Украины. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.