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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Татьяна Тарасова: «Зачем мне говорить про футбол? Я что, с ума сошла?»

17 Июня 2024 • 15:40 Комментировать (2)

Татьяна Тарасова, известный тренер по фигурному катанию, не захотела обсуждать футбол с журналистами.

«Не морочьте мне голову. Зачем мне с вами говорить про футбол? Я что, с ума сошла?» - слова Тарасовой приводит Metaratings.

Тарасова добавила, что она не следит за чемпионатом Европы, поскольку не смотрит футбол.

Добавим, что в понедельник на Евро-2024 в Германии пройдут три матча. В первом из них сыграют национальные сборные Румынии и Украины. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Татьяна Тарасова
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Комментарии (2) Все комментарии
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GlorReala
17 Июня 2024 в 16:43
больше некому задать вопросы про футбол..?))
ингерман
17 Июня 2024 в 15:45
ай качигар довизет.. А-ха-ха-ха! )))
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