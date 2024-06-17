«Химки» тренируются без Талалаева

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев уже два дня отсутствует на тренировках команды. С футболистами сейчас работает тренерский штаб подмосковного клуба.

В ближайшие дни тренером «Химок» станет Франк Артига, который ранее работал с «Родиной». Обо всём этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат».

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Андрей Талалаев покинет должность главного тренера «Химок». По итогам прошлого сезона команда вернулась в Российскую премьер-лигу, заняв первое место в первенстве Мелбет-Первой лиги.

Старт следующего чемпионата России запланирован на 20 июля.