Рыбус не договорился с «Рубином» - агент

Защитник Мацей Рыбус, судя по всему, покинет «Рубин» в обозримом будущем. Агент Роман Орещук, который представляет польского футболиста, сообщил о том, что в ходе переговоров стороны не договорились о новом контракте.

«Мы не смогли договориться с «Рубином» о продлении контракта. У нас не получилось, но мы пока не получили официального ответа от клуба о том, что игрок покидает команду свободным агентом», - цитирует Орещука Sport24.

По словам Орещука, для 35-летнего Рыбуса теперь будут искать новую команду. Агент отметил, что вариант со вторым российским дивизионом польский защитник не рассматривает.

В сезоне 2023/2024 Мацей Рыбус поучаствовал в восьми матчах.