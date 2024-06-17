Лучше «Кадиллака»: Песьяков рассказал о своём автомобиле из Китая

Новоиспечённый страж ворот самарских «Крыльев Советов» Сергей Песьяков рассказал о приобретении китайского автомобиля.

«Ещё со времен «Спартака» ездил на Cadillac Escalade. Но прошлой осенью пересел на «китайца» – и кайфую!» - рассказал Песьяков Sport24.

По словам Песьякова, его новый автомобиль даже превосходит «Кадиллак».

«Начинка, комфорт, внешний вид – всё лучше, чем на «Эксалейде». Не нарадуюсь!» - сказал 35-летний футболист.

Напомним, что этим летом Сергей Песьяков перебрался в «Крылья Советов» из «Ростова». В прошлом сезоне вратарь провёл 25 официальных матчей, в которых пропустил 37 голов.