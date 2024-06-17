Головин назвал пять игроков РПЛ, которые могут играть в Европе

Лидер сборной России Александр Головин ответил на вопрос, каким футболистам из Российской премьер-лиги уже пора переезжать в европейские чемпионаты. Своё мнение Головин выразил в программе «Потерянные очки Вани Новосельцева» на канале «2х2».

Давая комментарий, Головин выделил пять российских футболистов – защитника Игоря Дивеева (ЦСКА), полузащитников Антона Миранчука («Локомотив», контракт истёк) и Ивана Облякова (ЦСКА), а также нападающих Фёдора Чалова (ЦСКА) и Константина Тюкавина («Динамо»).

Отметим, что сам Александр Головин уже шесть сезонов провёл в «Монако». Россиянин уже даже примерял капитанскую повязку в клубе Лиги 1.