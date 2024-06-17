Прохин возвращается в «Ростов»

Футбольный агент Василий Голяна, который представляет интересы защитника Данилы Прохина, дал комментарий насчет будущего своего клиента.

«Даниил возвращается в «Ростов», арендное соглашение с «Оренбургом» завершилось. Пока ведем диалог о будущем игрока. Мы обсуждаем различные варианты», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в минувшем сезоне Прохин на правах аренды выступал за «Оренбург». 23-летний защитник принял участие в 12 встречах без результативных действий. Трудовое соглашение игрока с «Ростовом» рассчитано до середины 2026 года. Его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.